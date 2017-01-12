В Балаклаве разрушается дорога над каналом бывшего военного объекта

В Балаклаве разрушается дорога-навес над морским внутрискальным каналом бывшего сверхсекретного военного объекта, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сооружения у выхода канала разрушаются, металлические конструкции ржавеют. По верху канального укрытия проходит автодорога, которая не имеет никакого ограждения и освещения. Проходящие мимо люди рискуют упасть с высоты. Асфальтовое покрытие дороги проваливается, бетонные блоки разломаны. Жители неоднократно просили обезопасить выход из канала – срезать ржавый металл, поставить ограждения, отремонтировать дорогу.

По словам представителей подконтрольной Кремлю местной власти, «средств на ремонт дороги и установки ограждения нет, все будет разрушаться дальше».

В 1961 году в Балаклаве в скале Таврос построили сверхсекретный военный комплекс «объект 825 ГТС». В нем укрывали, ремонтировали и обслуживали подводные лодки.

Часть этого объекта составляет прорубленный в скале канале с морской водой длиной 602 метра. Глубина канала достигает 8 метром, ширина колеблется от 12 до 22 метров. Вход в канал – с территории Балаклавской бухты, выход – со стороны открытого моря.

В 1993 году военный комплекс закрыли, в 2003 – на части территории подземного завода открыли Музей холодной войны, которы занял часть внутрискального канала, а выход в море остался «без надзора».



