CNN просит Трампа объяснить обвинения в публикации «фейков»

Телекомпания CNN опубликовала обращение с призывом к избранному президенту США Дональду Трампу указать на ошибки телеканала, допущенные при публикации информации о компромате, который якобы существует против Трампа, сообщает Радіо Свобода.

Сообщение послужило реакцией на слова Трампа во время пресс-конференции 11 января, на которой избранный президент отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN, обвинив телеканал в публикации фейковых новостей.

Американские и британские СМИ, среди которых были и CNN, 10 января сообщили, что в отчете о кибератаках России на США содержится информация о наличии в российских разведывательных службах компромата на Трампа. В своем сообщении телеканал ссылался на неназванные источники в американском правительстве.

Трамп назвал публикации СМИ «фейком» и «политическим охотой на ведьм», отметив, что Россия никогда не пыталась на него давить, а досье полностью сфабриковано. В Кремле наличие компромата также опровергают.