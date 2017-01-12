Экс-министр экономразвития Крыма намерен работать в Севастополе – СМИ

Подконтрольный Кремлю экс-министр экономического развития Крыма Валентин Демидов с 16 января начинает работать в правительстве аннексированного Севастополя в должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города.

Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель губернатора города Вячеслав Гладков.

«С понедельника (16 января – КР) Демидов приступает к работе в должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ», – сказал Гладков.

25 декабря 2016 года Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности министра экономического развития Крыма в связи с переходом на новое место работы в Севастополь. Демидов возглавлял министерство с июня 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



