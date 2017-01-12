Алексиевич объявила о выходе из Русского ПЕН-центра из-за разногласий по поводу Сенцова

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусский писатель и публицист Светлана Алексиевич объявила о выходе из Русского ПЕН-Центра.

«Я сторонник тех идеалов, которые были заложены основателями ПЕН-центра, что мы не только пишем, но еще и служим добру. Одна из причин этого – Олег Сенцов», – заявила Алексиевич в интервью Радыё Свабода.

Она объяснила, что полгода в Русском ПЕН-центре идет борьба «его прогрессивной части и темной части».

«Руководство ничего не хочет подписывать в его поддержку (Сенцова – КР), они хотят тихонько переждать, что-то у власти попросить... А некоторые, может быть, и искренне считают, что Россия встает с колен и они должны служить власти. Для меня важно быть собой, не изменять себе, делать то, что я считаю важным. Вот для этого было важно это сказать, и я это сделала, и мое заявление вскоре будет опубликовано на сайте светлой части ПЕН-центра», – рассказала Алексиевич.

Накануне о выходе из Русского ПЕН-центра объявил российский писатель Борис Акунин. Комментируя свое решение, Акунин написал, что основные задачи организации – «бороться за свободу выражения и быть мощным голосом в защиту писателей, которые за свои взгляды подвергаются преследованиям, тюремному заключению и угрозе жизни», а в данный момент «Русский ПЕН-центр этим не занимается».

Также о своем выходе из организации объявили поэт Лев Рубинштейн и писатель Александр Иличевский.

Президент ПЕН-центра Евгений Попов заявил, что у них нет никакого раскола. В составе организации в настоящий момент более 400 человек.

Заявление в поддержку осужденного в России украинского режиссера подписали ряд членов Русского ПЕН-центра, включая Пархоменко, однако руководство организации дистанцировалось от него.

В последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства Русского ПЕН-центра организацию покинули Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.



В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.



