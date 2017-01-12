Без водопровода узаконить самострои на Ай-Петри не получится – Лиев

Капитальные строения на плато Ай-Петри можно сохранить при создании там очистных сооружений и регулярном подвозе на место воды. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

«Без канализации это плато близится к экологической катастрофе. Первый путь: строительство канализационных очистных сооружений и подвоз воды на Ай-Петри. Тогда можно было бы это плато благоустроить и сохранить все те объекты, которые там есть, может даже и увеличить количество. Второй вариант, если не решается проблема с водой, тогда нужно все капитальные строения ликвидировать и оставлять только временные сооружения, которые позволяли бы обеспечить туристический поток сувенирами, элементами питания не местного приготовления, потому что санитарные условия там проблематичные», – заметил Лиев.

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В свою очередь бывший глава Бахчисарайской районной администрации Ильми Умеров добавил, что на данный момент крымские предприниматели уверены в «переделе рынка» на плато.

«Предприниматели объединились в одно предприятие, объединились в фирму, которая сейчас защищает их права. Они не будут добровольно сносить свои строения, а будут судиться, естественно, в российском суде. Истинные цели – они будут говорить об узаконивании, но иллюзий особых не питают о том, что признав право собственности на какие-то объекты, они получат хоть какие-то компенсации», – подчеркнул Умеров.

Назначенное Москвой руководство Крыма в конце февраля начнет зачистку плато горы Ай-Петри. Об этом в конце декабря заявил российский глава ялтинской администрации Андрей Ростенко. По его словам, на чистом плато возможно появится прокат велосипедов, прогулочные места и парковка. Ростенко заверил, что после демонтажа существующих торговых точек, останется только одно кафе – на верхней станции канатной дороги. Других заведений общепита на туристическом маршруте не предусмотрено, утверждает Ростенко.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Начало сноса объектов чиновник анонсировал уже на 1 ноября 2016 года. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

В начале 2014 года на любые строительные работы на плато местные власти наложили мораторий, который не соблюдается. За строительство на Ай-Петри предусмотрена административная ответственность для застройщика.



