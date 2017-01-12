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Итальянский министр надеется на возвращение России в «Группу восьми»

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано

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Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 11 января выразил надежду на то, что Россия вскоре снова присоединится в «Группу восьми» мировых держав, которая в 2014 году сократилась до семи в результате аннексии Крыма Москвой.

«Мы не можем, но стремимся восстановить формат «Группы восьми» с Россией и покончить с атмосферой холодной войны», – сказал Альфано телевидению Rai 2.

Министр добавил, что Италия, которая давит на ЕС с целью отмены санкций против России, «надеется», что в США новая администрация избранного президента Дональда Трампа улучшит отношения с Россией и сделает возможным для Москвы вернуться в «Группу восьми».

«Мы находимся в худшей точке отношений между Соединенными Штатами и Россией с момента окончания холодной войны», – отмечал Альфано в Нью-Йорке в начале недели.

В то же время министр иностранных дел Италии добавил, что не знает состоится ли сближение с Россией до мая, когда Италия будет принимать следующий саммит «Группы семи». Если Соединенные Штаты не изменят свою позицию в отношении России, было бы «преждевременным» присоединение Москвы к этой группе без каких-либо доказательств того, что она придерживается заключенных в Минске договоренностей, указал также министр Альфано.

Ведущие мировые демократии, США и Евросоюз, в несколько этапов ввели против России санкции. Первые из них касались аннексии Крыма, последующие – из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Болезненными для российской экономики являются санкции, ограничивающие или исключающие кредитования на Западе и инвестиции в важном для России нефтегазовом секторе.

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