Совет общественных инициатив Севастополя испытывает недостаток участников

Совет общественных инициатив Севастополя, создание которого инициировали подконтрольные Кремлю власти города, испытывает недостаток участников, поэтому в совет людей набирают в приказном порядке. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Первое собраниеэтого формирования провели в декабре 2016 годав закрытом режиме в здании правительства аннексированного города. Тогда, по словам присутствующих на собрании, «конструктивного диалога» не вышло. Приглашенная общественность высказала недовольство излишним контролем со стороны городского правительства.

В настоящее время севастопольские чиновники предложили провести организационные собрания и делегировать кандидатов от общественности для работы в совете. По негласной разнарядке в каждую комиссию необходимо представить по два кандидата.

Поводом для создания Совета общественных инициатив Севастополя, по словам представителя российских властей города,послужило «отсутствие контакта и диалога с общественностью, сильная политизация севастопольцев и разобщенность активистов».

Согласно положению о Совете, разработанном чиновниками подконтрольного Кремлю правительством Севастополя, во главе этого общественного формирования должен стоять заместитель губернатора Севастополя с правом последнего решающего голоса.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».