Вице-президент США Байден намерен посетить Украину 15 января

Администрация президента Украины Петра Порошенко подтвердила прибытие 15 января в Украину вице-президента США Джозефа Байдена.

«15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину», – говорится в официальном сообщении.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США составит Дональд Трамп. Вице-президентом в команде Трампа будет Майк Пенс.

Джозеф Байден в команде 44-го президента США Барака Обамы координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно обсуждает с президентом Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действия в Украине, экономические и политические реформы в Украине.

В декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом выразил надежду на продолжение санкций США против России.

Начиная с 2014 года, Запад вводил санкции в несколько этапов в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем в Донбассе.

В последнее время Россия через своих союзников в западных странах, в первую очередь в ЕС, начинает продвигать идеи полного или хотя бы частичной отмены санкций и без выполнения ею ее международных обязательств. Кроме того, за улучшение отношений с Россией высказывался и избранный президент США Дональд Трамп и в ходе избирательной кампании, и уже после избрания.