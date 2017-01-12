На пожаре в Кировском районе спасли 16 человек

На пожаре в поселке Кировское спасли 16 человек, в том числе годовалого ребенка, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

В ведомстве рассказали, что местный житель сообщил МЧС о появлении густого дыма из подъезда. По прибытию спасатели установили, что существует угроза распространения огня на квартиры на верхних этажах, поэтому на место вызвали дополнительные силы МЧС.



«Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Жильцы крепко спали и поэтому не сразу почувствовали опасность. За это время огонь распространился на все комнаты и помещения. При этом пожар сопровождался сильным задымлением – едкий дым уже заполнил весь подъезд, проникая в квартиры, и отрезал пути эвакуации для жильцов дома, двое из которых предприняли отчаянную попытку выпрыгнуть из окон своих квартир», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что троих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Кировскую центральную районную больницу.

Сообщается, что причину возгорания выясняют эксперты.