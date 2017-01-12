За год в села Крыма согласились поехать работать лишь 50 врачей

В 2016 году в программе «Земский доктор» приняли участие 50 специалистов, которые отправились на работу в сельские регионы Крыма. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве Министерства здравоохранения Крыма.

Как сообщается, специалисты приступили к работе в медицинских организациях Красногвардейского района (13 человек), Ленинского (13), Советского (5), Черноморского (4), Симферопольского (4), Кировского (4), Первомайского (3), Нижнегорского (2), Бахчисарайского (1), Раздольненского (1) районов.

В 2015 году в Крыму разработали программу «Земский доктор» с целью укомплектования профессиональными кадрами медицинских учреждений сельской местности. Программа предусматривает получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей.

По состоянию на 20 октября 2016 года, в медицинских организациях Крыма работали 7195 врачей, что составляло 81% укомплектованности штатных должностей. Количество вакансий по врачебным специальностям, заявленное руководителями учреждений здравоохранения, составляло на тот момент 914. За 9 месяцев 2016 года прибыли на работу 632 врача, а уволились 512, сообщали в пресс-службе крымского министерства.