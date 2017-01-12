В Крыму на 12 января объявили штормовое предупреждение

В Крыму 12 января еще на день продлили штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полоустрова холодного фронта. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«В связи с прохождением холодного фронта12 января в Крыму ожидается: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», – рассказали в ведомстве.

МЧС призывают жителей соблюдать правила безопасности при погоде и по необходимости не покидать свои дома.