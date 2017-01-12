Аэропорт Симферополя задерживает шесть авиарейсов

В аэропорту аннексированного Симферополя в четверг 12 января задерживают вылет шести рейсов в столицу соседней России Москву. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте аэропорта.

Как сообщается, задерживают рейсы российских авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», VIM Airlines, «Глобус» и «Россия».

На сайте аэропорта «Симферополь» о причине задержки рейсов не сообщается.

В Крыму 12 января объявили штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, гололед, усиление ветра до 20 метров в секунду.

После аннексии полуострова Россией в 2014 году крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям Украины и ИКАО.

На данный момент авиаперелеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.