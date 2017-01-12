В Симферополе планируют повысить стоимость парковок

В Симферополе планируют повысить стоимость парковки автотранспорта. Такое решение приняли 12 января в ходе совещания рабочей группы, связанной с согласованием и утверждением тарифов, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

По информации пресс-службы, на улицах Александра Невского и Серова установили тариф в размере 100 рублей в час. В то же время стоимость других парковок Симферополя намерены повысить с 35 до 50 рублей в час.



В ноябре 2016 года назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему нехватки парковочных мест в крымской столице и предложил временно снять ограничения для парковки авто.