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Новости

В Симферополе планируют повысить стоимость парковок

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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В Симферополе планируют повысить стоимость парковки автотранспорта. Такое решение приняли 12 января в ходе совещания рабочей группы, связанной с согласованием и утверждением тарифов, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

По информации пресс-службы, на улицах Александра Невского и Серова установили тариф в размере 100 рублей в час. В то же время стоимость других парковок Симферополя намерены повысить с 35 до 50 рублей в час.

В ноябре 2016 года назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему нехватки парковочных мест в крымской столице и предложил временно снять ограничения для парковки авто.

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