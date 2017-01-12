Глава администрации Алушты ушел в отставку – СМИ

Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты одобрил досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова. Соответствующее решение приняли 12 января в ходе внеочередного заседания сессии Алуштинского городского совета, сообщает Крыминформ.

«Основанием для данного проекта решения послужило заявление от Игоря Ивановича (Сотова - КР) о расторжении контракта главы администрации Алушты. Прошу принять отставку по собственному желанию в связи с прекращением полномочий», – пояснила глава горсовета Галина Огнева.

Из присутствующих в зале 16 депутатов за проект указанного решения проголосовали 13, при этом трое (представители фракций ЛДПР и КПРФ) воздержались.

Сообщается, что решение вступает в силу со дня его подписания.