В Крыму из-за жалоб на высокие цены проводят проверки магазинов

В Крыму сообщают о проведении мониторинга и наблюдению за порядком ценообразования на продовольственные товары. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства промышленности полуострова.

Как сообщили в ведомстве, за 2016 год рабочие группы провели 9255 мониторингов порядка ценообразования на продтовары, включая 318 объектов торговли, обследованных по обращениям граждан.

«По итогам работы в контролирующие органы республики направлено 140 материалов обследований для принятия мер реагирования в рамках предоставленных полномочий. На постоянной основе с руководителями объектов торговли проводится разъяснительная работа по вопросу установления минимальных размеров торговых надбавок на социально значимые продукты питания и недопущения необоснованного роста цен на них», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вопрос мониторинга порядка ценообразования на социально значимые продовольственные товары остается на контроле крымского министерства и органов местного самоуправления и в 2017 году.

Потребительская корзина в аннексированном Крыму продолжает дорожать. Согласно ноябрьским исследованиям российского Крымстата, продолжает повышаться и уровень инфляции. По официальной информации, месячный уровень инфляции в Крыму в ноябре 2016 года составил чуть более 1 %. В декабре 2015 года цены были ниже почти на 6,5 процентов.