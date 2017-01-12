Разведка США заявила, что непричастна к утечке данных компромата о Трампе

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявляет, что американские разведывательные структуры не причастны к утечке информации о компромате Кремля на избранного президента Дональда Трампа, сообщает Радіо Свобода.

В опубликованной 11 января заявлении Клэппера отмечается, что разведслужбы просто выполнили свой профессиональный долг, представив Трампу полную картину по всем вопросам, которые могут касаться национальной безопасности.

По словам Клэппера, в ходе беседы с Трампом они сошлись во мнении, что подобные информационные утечки «крайне вредны и наносят ущерб национальной безопасности».

Глава американской разведки заверил, что документ о якобы имеющимся у российских властей компромате на Трампа, который попал в СМИ, не готовили спецслужбы США.

«Я подчеркнул, что этот документ не является продуктом разведки США и я не верю, что утечки произошли в разведке», – заявляет Клэппер.

На этой неделе ряд американских, британских и других западных средств информации сообщили, что Федеральное бюро расследований США изучает обоснованность сообщений о якобы наличии у российских спецслужб личной и финансовой информации, которая может скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что в этих данных содержались в кратком изложении на двух страницах, прилагаемом к отчету, который на прошлой неделе представили американские спецслужбы относительно вмешательства России в президентские выборы.

Главы американских разведывательных служб сочли необходимым довести до Трампа эти еще не проверенные сведения. Это часть отчета считается настолько важным, что его предоставили только действующему президенту Бараку Обаме, избранному президенту Дональду Трампу и восьми лидерам в Конгрессе США. Между тем американское издание BuzzFeed обнародовало, по его словам, и полный 35-страничный документ с непроверенными данными о Трампе и России.

По этим публикациям, достоверность которых еще проверяется, Федеральная служба безопасности России сделала сексуально откровенные видеозаписи Трампа с проститутками в гостинице Москвы во время его приезда в 2013 года. В публикациях также говорится, что неназванный российский чиновник сообщил о похищении электронной переписки Демократической партии было обнародовано с полным одобрением и поддержкой со стороны команды Трампа, а он сам пообещал в течении кампании не касаться российского вмешательства в Украине.

Трамп резко возразил информацию о якобы имеющемся в России компромате на него.