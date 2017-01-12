В Керчи исчезли 100 тонн сахара, переданного полицией «на ответственное хранение»

В Керчи сообщают о пропаже почти 100 тонн сахара, который был передан полицией на ответственное хранение местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, обвиняемый растратил почти 100 тонн сахара-песка стоимостью 4,4 млн рублей, который был изъят полицией и передан ему на ответственное хранение на время разбирательства относительно происхождения товара», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Керчи, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (растрата, совершенная в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.