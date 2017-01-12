Поклонская в честь российского Дня работников прокуратуры надела парадный китель

Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская в четверг сообщила, что надела парадный китель прокурора в честь Дня работника прокуратуры России, который отмечают 12 января. Об этом Поклонская написала на своей странице в Фейсбуке.

Наталья Поклонская поздравила с профессиональным праздником работников подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма и отметила, что им «приходится работать в условиях постоянных угроз, шантажа и подлых обвинений со стороны бывших коллег и друзей из соседней страны, где власть захватили преступники».

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке также поздравил работников крымского надзорного ведомства и отметил, что работа крымской прокуратуры «является гарантией соблюдения конституционных прав и свобод граждан, способствует укреплению стабильности в Крыму».

«День работников прокуратуры Российской Федерации» отмечается в России начиная с 1996 года, согласно Указу президента России Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».