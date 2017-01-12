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Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим для Грузии

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Комитет гражданских свобод Европейского парламента единогласно поддержал визовой либерализации для Грузии. Голосование 12 января открывает путь для финального голосования в парламенте уже в феврале.

Перед тем, как безвизовый режим начнет действовать, предстоит окончательное одобрение и перевод механизма остановки в Европейском парламенте и странами Евросоюза. Дипломаты ЕС сообщили Радио Свобода, что это может произойти в марте, и граждане Грузии могут путешествовать без виз в Шенгенскую зону с апреля или мая.

Механизм приостановления безвизового режима позволит преостановить на девять месяцев свободные передвижения Шенгенским пространством иностранных граждан в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений «безвиза» третьим государством среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.

Для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм приостановления «безвиза» заработает. В то же время дипломаты ожидают, что и переговоры, и дальнейшее голосование состоится оперативно, а Украина сможет получить безвизовый режим примерно через месяц после Грузии.

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