У пяти миллионов россиян зарплата ниже прожиточного минимума – вице-премьер России

Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже прожиточного минимума, рассказала вице-премьер страны Ольга Голодец на Гайдаровском форуме, сообщают РИА Новости.

По последним данным Росстата, величина прожиточного минимума за третий квартал в целом по России составила 9,889 тысяч рублей, для трудоспособного населения – 10,678 тысяч рублей, для пенсионеров – 8,136 тысяч рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июля 2016 года составляет 7,5 тысяч рублей.

Вице-премьер призвала правительство обратить внимание на эту проблему и заметила, что дешевый труд мигрантов негативно влияет на уровень зарплат в России.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым 10% россиян имеют «серые зарплаты», еще 13% получают часть дохода официально, а часть – «в конвертах».

В декабре Голодец заявила, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический. Сейчас, согласно статистике, ее показатель составляет 15%. По данным Росстата, за чертой бедности в России живут почти 22 миллиона человек.