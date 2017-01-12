В Крыму рапортуют о вылове почти 19 тысяч тонн рыбы и морепродуктов

Рыбодобывающие предприятия Крыма по итогам промысла за одиннадцать месяцев 2016 года выловили 18701,8369 тонн водных биоресурсов. Об этом 11 января сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства сельского хозяйства Крыма.

По данным ведомства, объем добычи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,53%.

Как сообщил глава крымского ведомства Андрей Рюмшин, в Крыму в прошлом году было зарегистрировано 399 предприятий, занимающихся промыслом, переработкой морепродуктов и разведением рыбы, что на 15,32% больше, чем в 2015 году.

«Неплохие показатели по переработке. Рыбных консервов произведено на 23,33% больше, чем в прошлом году. Аквафермеры еще сдают отчетность, но за 9 месяцев выращено 896,4 тонн товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства. Надеюсь, что итоговые цифры будут тоже неплохими», – сказал Андрей Рюмшин.

По приведенным крымским министерством данным, за 11 месяцев 2016 года крымские предприятия произвели 35955,596 тысяч условных банок рыбных консервов.

За 11 месяцев 2013 года рыбаки Автономной Республики Крым выловили 18 тысяч тонн рыбы, такие данные приводила Государственная служба статистики Украины.