Песков заявил о несогласии Москвы с позицией Тиллерсона по Крыму – СМИ

Москва не согласна с заявлениями по Крыму кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона и намерена «терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США». Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости Крым.

«Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России.

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон на слушании в комитете по иностранным делам Сената заявил, что Соединенные Штаты должны были более решительно реагировать на аннексию Россией Крыма, в частности, предоставлением Украине немедленной военной помощи, чтобы отвлечь дальнейшую российскую агрессию в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».