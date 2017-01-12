Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» грозит обвинение в насильственном захвате власти – адвокат

Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» может грозить обвинение в насильственном захвате власти в России, сообщает крымский адвокат Эмиль Курбединов в Фейсбуке 12 января.

«Насильственный захват власти в России (ст. 278 УК Российской Федерации) – именно эту статью, с завтрашнего дня, начнут вменять всем крымским татарам мусульманам, которых обвиняют по участию в Хизб ут-Тахрир. В «довесок» к ст. 205.5, прибавят ст. 278 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы», – написал Курбединов.

По словам адвоката, такие выводы он сделал, анализируя решения судебных органов аннексированного Крыма.

«Отмена «слишком мягкого приговора» Верховным Судом России Руслану Зейтуллаеву, применение принудительной-карательной психиатрии и теперь навешивание коренному народу Крыма, крымским татарам, мусульманам Крыма, помимо ярлыков террористов, еще и ярлык особо опасных преступников, имевших намерение захватить власть в России – звенья одной цепи в больном сознании спецслужб и ухудшающейся политической реальности России», – отметил крымский адвокат.

После аннексии Крыма российскими спецслужбами было организовано преследование крымских татар и проукраинских активистов, которые выступали против захвата полуострова. Арестованы десятки людей, в основном крымских татар из Бахчисарая, Севастополя, Ялты и Симферополя. По обвинению в участии в исламской организации Хизб ут-Тахрир арестованы 19 человек. Кроме арестов и судебного преследования, в Крыму продолжают массово пропадать люди. Некоторых из похищенных нашли убитыми, о судьбе остальных ничего неизвестно.