МИД России намерен информировать ОБСЕ по поводу запрета «Дождя» в Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что если информация о запрете на территории Украины трансляции телеканала «Дождь» подтвердится, МИД намерен информавать ОБСЕ о случившимся.

«Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ», – заявила Захарова на странице в Facebook.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал «Дождь» изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.