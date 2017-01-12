Керченский чиновник получил за взятку 7 лет колонии строгого режима

Начальника управления архитектуры, градостроительства и рекламы контролируемой Москвой администрации Керчи приговорили к 7 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает 12 января пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденный получил взятку в сумме 250 тыс. рублей за предварительное согласование предоставления земельного участка», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на основании представленных прокуратурой доказательств чиновника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки, совершенное в крупном размере).

Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на три года, сообщили в пресс-службе ведомства.