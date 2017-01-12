Руководство «Дождя» сожалеет о решении Нацсовета относительно запрета телеканала в Украине

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева выразила сожаление по поводу запрета телеканала на территории Украины.

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение. В соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине, вещание «Дождя» на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству Дождь не получал», – прокомментировала ситуацию на сайте телеканала Синдеева.

Она добавила, что «Дождь» руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

«В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Крым является субъектом Российской Федерации», – уточнила Синдеева.

Она выразила надежду на то, что украинский зритель найдет возможность смотреть телеканал через их собственный сайт, а также приложение Smart TV.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал «Дождь» изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.