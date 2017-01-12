В Керчи сообщают об эвакуации детей из детской больницы

В Керчи сообщают об эвакуации пациентов из здания детской городской больницы. Местные СМИ связывают это с утечкой фенола, администрация больницы уверяет, что причиной эвакуации пациентов является авария на канализационных трубах в подвале медицинского учреждения.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», работники больницы утверждают, что они подозревают утечку из емкостей с фенолом, которые хранились в подвале здания стационара.

«Как у пациентов, так и у сотрудников стали проявляться сильные головные боли, отек слизистой носа, резь в глазах и аллергическая сыпь на коже», – цитирует издание медиков.

Сайт «Керчь ФМ» сообщает, что детей из здания больницы эвакуировали. В учреждении ждут приезда лаборантов, которые должны взять пробы на токсичные вещества.

Главный врач детской больницы Анна Железнякова в комментарии керченскому изданию не отрицает факт эвакуации детей. По ее словам, пациентов «расформировали по другим отделениям», однако главврач связывает это с ремонтом канализации, а факт утечки фенола отрицает. В то же время, журналисты сайта «Керчь – мой город» утверждают, что «в подвале пахнет отнюдь не фекалиями».

«Главврач рассказала, что от пациентов со второго этажа начали поступать жалобы на неприятный запах. По ее словам, с понедельника работники начали чистить подвал, но у них это не получилось. На место уже также выезжали водоканал и МЧС», – говорится в сообщении керченских журналистов.

Комментариев подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма по поводу ситуации в Керчи на данный момент нет.

Как известно, фенол – это кислота, широко применяющаяся в медицине. Фенол ядовит, при вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.