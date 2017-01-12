В Крыму рапортуют об увеличении доходов полуострова

За минувший год поступления в казну Крыма превысили показатель 2015 года на 4,6 миллиардов рублей, утверждает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства финансов полуострова.

По ее словам, в крымский бюджет поступило более 30,2 млрд руб. доходов, что на 12,5% больше запланированного.

«Рост почти на 5 миллиардов – значительная сумма для крымской казны», – подчеркнула Ирина Кивико.

По ее словам, это стало возможным благодаря «не только устойчивому росту экономики», но и совместной работе крымского правительства и налоговых органов.

Ирина Кивико уточнила, что 13,8 млрд руб., или более 45,7% доходов крымского бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил налог на доходы физических лиц. При этом годовые кассовые назначения перевыполнены на 11,5%. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 955,3 млн руб., или на 7,4%.

Также она добавила, что из российского бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты) Крым получил более 79,7 млрд руб. (за 2015 год – 66,1 млрд руб.), в том числе на финансирование целевых программ, в рамках которых осуществляется и строительство трассы Таврида, и автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский мост, а также системы водоподачи в восточной части крымского полуострова.

В утвержденном на 2017 год бюджете Крыма объем доходов определен в сумме 131,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 33,7 млрд рублей, безвозмездные поступления – 98 млрд рублей. При этом, общий объем расходов составит 134,8 млрд. рублей, говорится в документе.