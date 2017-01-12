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Новости

Польская оппозиция остановила протест в Сейме

Представители оппозиционной «Гражданской платформы», которые блокировали трибуну парламента Польши, покидают помещение, 12 января 2017 года

Представители оппозиционной «Гражданской платформы», которые блокировали трибуну парламента Польши, покидают помещение, 12 января 2017 года

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Польская оппозиция остановила свою почти месячную сидячую забастовку в Сейме.

«Гражданская платформа» объявила об этом 12 января после того, как правящая партия «Право и справедливость» отозвала предложения по ограничению доступа СМИ в парламент.

Протест, в котором также принимали участие депутаты из центристской «современной» партии, длился с 17 декабря и препятствовал нормальной работе парламента.

Поводом стали планы правящей партии «Право и справедливость» ограничить доступ СМИ в парламент, а также голосование по бюджету, которое, как заявили в «Гражданской платформе», было проведено незаконно.

ПиС отказался от планов по ограничению доступа к СМИ, но не согласился заново проголосовать по бюджету, как требует оппозиция.

Заседание парламента отложено до 25 января.

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