Польская оппозиция остановила протест в Сейме

Польская оппозиция остановила свою почти месячную сидячую забастовку в Сейме.

«Гражданская платформа» объявила об этом 12 января после того, как правящая партия «Право и справедливость» отозвала предложения по ограничению доступа СМИ в парламент.

Протест, в котором также принимали участие депутаты из центристской «современной» партии, длился с 17 декабря и препятствовал нормальной работе парламента.

Поводом стали планы правящей партии «Право и справедливость» ограничить доступ СМИ в парламент, а также голосование по бюджету, которое, как заявили в «Гражданской платформе», было проведено незаконно.

ПиС отказался от планов по ограничению доступа к СМИ, но не согласился заново проголосовать по бюджету, как требует оппозиция.

Заседание парламента отложено до 25 января.