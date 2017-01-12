В Крыму так и не решили проблему очередей в поликлиниках – Аксенов

В Крыму до сих пор не решена проблема очередей в поликлиниках и других учреждениях здравоохранения. Об этом шла речь 12 января на встрече назначенного Кремлем главы правительства Крыма Сергея Аксенова с главой подконтрольного Москве Министерства здравоохранения Крыма Александром Голенко.

Об итогах встречи написал Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

«Наиболее острый вопрос в сфере здравоохранения, который волнует подавляющее количество крымчан, – доступность оказания медицинской помощи, в частности проблема, связанная с очередями в медицинских учреждениях», – говорится в сообщении Аксенова.

По словам главы крымского правительства, в 2017 году планируется полностью перейти на электронную систему, что, по словам Аксенова, «облегчит труд врачей и медсестер».

«Необходимо также обеспечить крымские больницы должным уровнем комфорта. Если человек находится в очереди, то ему, по крайней мере, должно быть удобно. Недопустимо, когда пожилой человек ожидает своей очереди на ногах по 3-4 часа. Кроме того, следует обеспечить максимальную доступность в медучреждения людям с ограниченными возможностями. По итогам первого квартала этого года будет подведен промежуточный итог решения сложившейся проблемы», – отметил Аксенов.

В комментариях к этому сообщению крымчане пишут, что очереди в учреждения здравоохранения полуострова исчисляются не несколькими часами, а речь идет о промежутке в 10-40 дней.

Летом 2016 года в Керчи в детскую поликлинику вызвали полицию из-за родителей детей, устроивших скандал из-за больших очередей к узким специалистам.

Позднее в министерстве здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма, в ответ на жалобы населения на очереди в медучреждениях, потребовали от руководителей поликлиник устранить очереди, однако, по словам крымчан, проблема так и не решена.