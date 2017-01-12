Радио Крым.Реалии. Из активистов в экстремисты? Судьба украинцев в Крыму

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о задержании одного из активистов Украинского культурного центра в Крыму Андрея Виноградова. Почему на полуострове задерживают украинских активистов и как не попасть в руки российского правосудия?

На эти вопросы ответят крымский адвокат Эдем Семедляев, активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин и координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.