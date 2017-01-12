В Кремле надеются, что Путин и Трамп найдут общий язык

В Кремле выразили надежду, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп «найдут общий язык».

«Действительно, в Москве надеются, что наши президенты договорятся», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По крайней мере Трамп говорил о готовности вести диалог. Это не означает, что готовность согласиться во всем друг с другом. Вряд ли это возможно, и такого в Москве не ожидается, но вести диалог – это то, на что можно надеяться и позволит нам искать выход из многих сложных ситуаций», – добавил он.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции в этой роли заявил, что если президент России Владимир Путин «полюбит его», это будет «ценным активом, а не долговым обязательствам».

Трамп заявил, что отношения США и России сейчас «ужасные», и выразил надежду, что сможет наладить хорошие отношения с Путиным, но добавил, что не уверен в этом и есть большая вероятность, что этого не произойдет.

При этом Дональд Трамп, позицию которого считают пророссийской, вспоминая о своей сопернице на выборах Хиллари Клинтон, которая стояла на позиции решительного сопротивления России, заявил, что сам может занять не менее решительную позицию.

«Если нет, то вы действительно думаете, что Хиллари была бы более суровой в отношении Путина, чем я? Хоть кто-то в этом зале действительно думает так? Да бросьте», – заявил Трамп.

Избранный будущий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности России к оккупированному ею сейчас украинскому Крыму.

Он займет должность 20 января.