В Киеве выбрали кандидатов от общественности на должность директора «Крымского дома»

В здании Министерства культуры Украины выбрали кандидатов от общественных организаций на должность директора предприятия «Крымский дом». Об этом 12 января сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Перед началом мероприятия секретарь комиссии Сергей Палеха объяснил, что всего для участия в жеребьевке подавались 33 человека из 14 общественных и двух благотворительных организаций, которые занимаются вопросами Крыма.

По его словам, согласно украинскому законодательству, благотворительные организации не могут принимать участие в конкурсе на замещение должностей государственного предприятия.

«Поэтому предлагаю не допускать к жеребьевке «Благотворительный фонд «израильско-украинский институт стратегических исследований имени Голды Меир» и благотворительную организацию «Майдан закордонних справ», – сказал Палеха.

Члены комиссии, которая состояла из сотрудников Министерства культуры Украины единогласно проголосовали за это предложение.

Списки всех участников жеребьевки поместили в прозрачную коробку, из которой вытягивали имена троих победителей. По результатам жеребьевки кандидатами на должность директора государственного предприятия от общественности стали: Валентина Потапова из общественной организации «Альменда», Эмине Белялова, которая представляет «Украинскую ассоциацию европейских студий» и Талят Белялов из организации «Хайтарма».

По словам Сергея Палехи, выбранные кандидаты войдут в состав конкурсной комиссии, из членов которой выберут директора предприятия «Крымский дом».

«Всего в состав комиссии войдут девять человек: три представителя от общественных организаций, три человека от Министерства культуры Украины и троих кандидатов должен выдвинуть трудовой коллектив «Крымского дома», – добавил Палеха.

27 февраля 2016 года в Киеве открылось государственное предприятие «Крымский дом», объединившее под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма. В конце декабря на сайте Министерства культуры Украины появилось объявление о проведении конкурсного набора на должность директора «Крымского дома». В украинском Минкульте заявляют, что главной особенностью набора является его открытость – общественные деятели и представители прессы могут присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии во время всего набора.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».