В Крыму мыши угрожают озимым посевам

В Крыму мышевидные грызуны угрожают озимым посевам, крымским аграриям необходимо активизировать усилия по защите будущего урожая, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства сельского хозяйства полуострова.

Как сообщается, потепление и таяние снега являются благоприятными факторами для усиления кормовой активности грызунов-вредителей, поедающих зерновые культуры.

«Призываем всех аграриев, как можно более оперативно заняться борьбой с мышевидными грызунами. Именно сейчас, когда с полей сошел снег, а температура воздуха достигла положительных значений, грызуны стали реальной угрозой нашим озимым культурам. Крымские сельхозтоваропроизводители получили от государства субсидии на приобретение элитных семян, отсеялись и обоснованно ждут богатых урожаев», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Ярослав Михайлов.

В ведомстве отметили, что ежегодно мышевидные грызуны наносят ущерб сельскому хозяйству, промышленному производству и домашнему хозяйству. Наиболее вредоносными являются представители семейства хомяковых (полевка обыкновенная и общественная) и семейства мышиных (мышь курганчиковая и домовая).

В конце 2016 года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские фермеры «третий год подряд собирают рекордные урожаи, несмотря на блокаду». Такое заявление он сделал в своем обращении в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.