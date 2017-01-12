Россия не примет участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и работе ее комитетов в 2017 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно», – сказал Слуцкий.

По его словам, в рамках переговоров с руководством Госдумы глава ассамблеи «говорил о необходимости как можно быстрее восстановить полноформатное участие России в работе ПАСЕ».

Тем не менее, Слуцкий заявил, что Россия «продолжит самое тесное сотрудничество со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ, со всеми национальными делегациями».

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила состоявшиеся 18 сентября выборы в Госдуму России на территории аннексированного Крыма.