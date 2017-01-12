С приходом Трампа отношение Америки к крымчанам не изменится – Грач

Политика США с приходом нового президента не изменится. Дональд Трамп не намерен идти против интересов своего государства и для Крыма фигура избранного президента в американском правительстве ничего нового не принесет. Таким мнением с Крым.Реалии поделился лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач.

«Внешняя политика по отношению к крымчанам, украинцам, россиянам, как и другим странам будет продолжаться. Другие формы, другие приемы, тактика меняется, может, но не более – принцип останется тем же», – сказал Грач.

Он уточнил, что США, скорее не признает, нынешний статус Крыма, санкции снимать американское правительство не станет, но и усилять давление не будет.

«Куда же усилять санкции, они же каждый день это делали. Заявления Трампа были об обмене ряда санкций. Но никто ничего менять не будет», – добавил политик.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук отметил, что, вероятно, с приходом Трампа «Крым останется за скобками», приоритет в украинском вопросе будет отдан событиям на Донбассе.

«Все вопросы сейчас будут касаться Востока Украины и Крым будет оставаться в стороне, потому что настроение там и в Европе – усталость от санкций, они хотят движений. По Крыму ничего они не изменят, а вот в Донецк, Луганск... там будут пытаться договориться, снять остроту», – сказал политолог.

Подробнее о крымской реакции на заявления Дональда Трампа читайте в материале Крым.Реалии.

Избранный президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции в этой роли заявил, что если президент России Владимир Путин «полюбит его», это будет «ценным активом, а не долговым обязательствам». Трамп заявил, что отношения США и России сейчас «ужасные», и выразил надежду, что сможет наладить хорошие отношения с Путиным, но добавил, что не уверен в этом и есть большая вероятность, что этого не произойдет.

Избранный будущий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности России к оккупированному ею сейчас украинскому Крыму. Он займет должность 20 января.