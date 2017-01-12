Движение катеров через Севастопольскую бухту прекращено из-за непогоды

В Севастополе движение пассажирских катеров по маршруту Артбухта – Радиогорка временно прекращено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Как сообщается, в Севастополе весь день идет дождь, переходящий в снег. Температура воздуха в течение дня опустилась с 7 до 1 градуса тепла.

По прогнозу метеорологов, к ночи скорость ветра усилится с 16 до 20 метров в секунду.

В Крыму 12 января наблюдалось штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.

МЧС призывают жителей соблюдать правила безопасности при данной погоде и по необходимости не покидать свои дома.