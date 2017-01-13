Радио Крым.Реалии: Что происходит с выловом рыбы в Азовском море

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о добыче рыбы в Азовском море. Какая ситуация с популяцией рыбы в акватории? Как влияет на популяцию строительство энергомоста, газопровода и Керченского моста для аннексированного полуострова?

На эти вопросы ответит начальник Управления аквакультуры, использования водных биоресурсов и международного сотрудничества Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Чуклин и президент всеукраинского рыболовного общественного объединения «Громада Рибалок України» Андрей Нелипа. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.