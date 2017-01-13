США намерены расследовать действия ФБР касательно писем Клинтон

В США сообщили, что расследуют действия Федерального бюро расследований накануне президентских выборов прошлого года, в частности, соблюдение надлежащих процедур по старому делу с письмами из частной электронной почты кандидата Хиллари Клинтон тех времен, когда она была государственным секретарем США.



Как объявил генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Горовиц, его управление, среди прочего, рассмотрит действия директора ФБР Джеймса Коми в этом деле, сообщает Радіо Свобода.



В частности, изучат соблюдение им предписаний во время выступления на пресс-конференции в июне, когда Коми объявил, что ФБР не рекомендует открывать против нее дело о возможном ненадлежащем обращении с материалами, которые могли составлять государственную тайну, но обвинил Клинтон и ее коллег в «чрезвычайной небрежности», что привело к похищению этих писем.

Как сообщил Горовиц, планируется рассмотреть последующие решения и действия Коми, в особенности, его письмо к законодателям менее чем за две недели до выборов, в котором говорилось об обнаружении новых писем, связанных с пребыванием Клинтон на посту госсекретаря, на компьютере разведенного мужчину ее бывшей главенствующей помощницы. А также заявление Коми за два дня до выборов о том, что эти новые письма не открыли против Клинтон никаких данных, по которым можно было бы возбуждать дело.



Сторонники Клинтон считают, что такие объявления Коми уже перед самыми выборами, по крайней мере частично привели ее проигрыш на выборах.