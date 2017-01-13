На трассе Симферополь-Севастополь транспортный коллапс – СМИ

Движение на трассе Симферополь-Севастополь затруднено – на затяжном подъеме в районе села Левадки застряли грузовые и легковые автомобили, а также рейсовые автобусы. По состоянию на 08:00 участок автодороги от Бахчисарая до Симферополя не посыпан, дорога скользкая. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

Сообщается, что на дороге застряли микроавтобус, два автобуса, пять фур и одна легковая машина. Из-за этого, начиная от села Приятное свидание, движение затруднено. В районе села Тополи с трассы в кювет съехала легковушка, водитель и пассажиры не пострадали и ожидают эвакуатор.

Кроме того, по сообщениям СМИ, в Симферополе также наблюдается сложная обстановка на дорогах. На перекрестке улиц Гагарина и Семашко из-за гололеда столкнулись сразу четыре автомобиля, спровоцировав серьезный затор в районе Москольца и железнодорожного вокзала.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта. Ожидается снег, мокрый снег, местами дождь, гололед на дорогах, а также порывы ветра до 15-20 м/с.