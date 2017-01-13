Украинские суды вынесли приговоры 31 российскому военному – Матиос

Украинские суды за время вооруженного конфликта на Донбассе вынесли 57 приговоров за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины, в том числе – 31 российскому военнослужащему. Об этом в интервью 5 каналу рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«У нас есть приговоры судей по военнослужащим Российской Федерации. Все видели, Александрова и Ерофеева – они приговорены к 12 и 14 лет и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. Они признали свою вину, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства – это неопровержимые доказательства. И таких фактов я бы мог привести много. Приговоры вынесли уже 57 людям, из них 31 российкий военный. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 лиц», – рассказал Матиос.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что основным фактором поражения украинских войск под Иловайском в конце августа 2014 стало прямое вторжение Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. По итогам расследования Иловайской трагедии украинская прокуратура сообщила о подозрении министру обороны России Сергею Шойгу, а также 14 генералам и 2 полковникам российских вооруженных сил.

В начале января нынешнего года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в Донецкой и Луганской областях находится 5 тысяч кадровых российских военных и около 40 тысяч вооруженных сторонников самопровозглашенных «народных республик»

Украина и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает эти обвинения.