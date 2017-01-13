Обама наградил вице-президента США Байдена медалью Свободы

Президент США Барак Обама наградил Президенсткой медалью Свободы вице-президента Джозефа Байдена, сообщает CNN.

Обама подчеркнул, что он удостаивает вице-президента высшей наградой для гражданских «за его веру в американцев, за любовь к своей стране и за службу на протяжении всей жизни».

«Это честь, которая не только выходит далеко за пределы того, что я заслужил, но это также является отражением степени и щедрости вашего духа», – сказал Байден.

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Медаль Свободы присуждается американским президентом и является одной из наивысших гражданских наград страны. Ее вручают за особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США.

Вице-президент США Джозеф Байден вступил в должность одновременно с президентом Бараком Обамой 20 января 2009 года. После инаугурации 45 президента США Дональда Трампа 20 января, Байден намерен продолжить политическую деятельность в рядах Демократической партии США.