Парламент Турции одобрил предложенные президентом Эрдоганом изменения в Конституцию

Турецкие законодатели одобрили 12 января изменения в Конституцию, которые были предложены президентом Реджепом Эрдоганом и властной Партией справедливости и развития, сообщает Радіо Свобода.

Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контролирующую роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.

Оппозиционные партии утверждают, что принятые изменения приведут к авторитаризму.

В соответствии с утвержденными положениями, президент будет иметь возможность выдавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей, еще четыре статьи были одобрены в предыдущие дни.

12 января ведущий депутат от правящей партии указал, что если парламент не проголосует за изменения, партия будет требовать досрочных выборов в законодательные органы.