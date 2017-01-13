В Ялте будут судить пристава, обвиняемого в мошенничестве

В Ялте сообщается о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника местного управления службы судебных приставов, которого обвиняют в мошенничестве.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба управления российского Следкома по Крыму.

«По данным следствия, обвиняемый обманным путем получил от гражданина денежные средства в размере 200 тысяч рублей за несовершение исполнительных действий, направленных на снос незаконной постройки по прекращенному исполнительному производству», – говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в крымском Следкоме.