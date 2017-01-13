ДТП на трассе Керчь-Феодосия: пострадали 4 человека

Крупное ДТП произошло ночью в Ленинском районе полуострова на трассе Керчь-Феодосия. По информации пресс-службы подконтрольного Кремлю крымского ГИБДД, выехавший на встречную полосу микроавтобус врезался в легковой автомобиль.

«29-летний водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь в направлении Феодосии, осуществил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda 6, под управлением 31-летнего гражданина. При ДТП пострадали четыре человека», – сообщили в ГИБДД.



В аварии водитель микроавтобуса получил перелом ребер, закрытый пневмоторакс. У водителя легкового автомобиля порезы руки и подбородка. 28-летний пассажир автомобиля Mazda получил открытую черепно-мозговую травму, раны лица, перелом левой трети плеча, травматический шок, у него кома 3-й степени. У еще одного 29-летнего пассажира этого авто врачи диагностировали закрытый перелом верхней трети левого бедра, сотрясение головного мозга, гематому лобной области.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.