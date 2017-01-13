В трех районах Крыма намерены ликвидировать крупные свалки до апреля

Предприятие «Крымэкоресурсы» в течение трех месяцев намерены ликвидровать свалки в Симферопольском, Сакском и Черноморском районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства жилищно-коммунального хозяйства полуострова.

«Свалка за границами поселка Аграрное площадью 730 кв. метров будет ликвидирована уже в феврале, 7 свалок в Черноморском и Сакском районе – к 1 апреля. Всего будет ликвидировано порядка 30 тысяч кубических метров несанкционированных твердых коммунальных отходов», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на ликвидацию свалок выделили 18 млн рублей.

В 2016 году подконтрольные Кремлю крымские власти сообщили о ликвидации 738 несанкционированных свалок общей площадью 78272,72 квадратных метров.