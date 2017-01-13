В крымском музее откроют арт-проект мастера песочной анимации Симоновой

В Симферопольском художественном музее 20 января откроют арт-проект «Другая история» мастера песочной анимации Ксении Симоновой. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства культуры Крыма.

Как сообщается, проект включает в себя персональную выставку картин и видеоинсталляции, демонстрирующие работы Ксении Симоновой в технике песочной анимации.

«Выставка насчитывает 165 работ, созданных в период с 2006 по 2015 года, все экспонируемые произведения графики, живописи и фотографии объединены в 7 серий. Поэзия Серебряного века и творчество современных рок-музыкантов вдохновили автора на создание серии «Русская графика». Серия «Моя география» («Путевые зарисовки») включает рисунки, созданные во время многочисленных гастролей по всему миру», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20 февраля 2017 года, отметили в ведомстве.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».