«Левада-центр» пожаловался в ЕСПЧ на российский закон об «иностранных агентах»

Российский аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр») обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на принудительное внесение организации в реестр «иностранных агентов» в России. Об этом российской газете «Ведомости» 13 января сообщил адвокат Ильнур Шарапов.

В заявлении в ЕСПЧ речь идет о нарушении гарантированного Европейской конвенцией права на свободу собраний и дискриминации по принципу сферы деятельности.

В «Левада-центре» заявляют, что некоммерческая организация стала жертвой российского закона об «иностранных агентах»: ее оштрафовали за отказ добровольно присоединиться к реестру, а также назвать себя «иностранным агентом» и подвергли необоснованно повышенным контролем со стороны властей.

Министерство юстиции России внесло «Левада-центр» в список иностранных агентов в сентябре 2016 года. Это произошло после того, как в июне социологи сообщили о падении рейтинга правящей партии «Единая Россия».

В Минюсте России признали политической деятельностью распространение «мыслей о принятых государственными органами решениях» и высказываниях сотрудников неправительственной организации о результатах своих исследований.

Всего в Европейский суд по правам человека поступили жалобы от около 50 российских неправительственных организаций, признанных «иностранными агентами».

Закон об «иностранных агентах» действует в России с 2012 года. Согласно которому общественные организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. Летом 2016 году к такой деятельности отнесли проведение соцопросов и оценку работы чиновников.