Нарушителей земельного закона в Алуште оштрафовали на полмиллиона рублей

В Алуште семнадцать собственников земельных участков в 2016 году обвинили в нарушении законодательства в 100-метровой прибрежной зоне, их оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом 11 января сообщил глава комитета по государственной регистрации и кадастру подконтрольного Кремлю парламента Крыма Александр Спиридонов.

«В 2016 году Управлением государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга Госкомрегистра проведено 17 внеплановых проверок по соблюдению земельного законодательства в 100-метровой прибрежной зоне Алушты. Выявлено 24 нарушения. Они касаются самовольного занятия земельных участков или их нецелевого использования. По результатам проведенных мероприятий 17 лиц привлечены к административной ответственности на сумму 585 000 рублей», – сказал он.

Спиридонов добавил, что проверки осуществляются в рамках работы межведомственной рабочей группы по мониторингу застройки в стометровой зоне Черного моря на территории Алушты.

Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму соответствующие службы ждут команды, чтобы начать сносить объекты в 100-метровой прибрежной зоне. До этого Аксенов не раз анонсировал снос объектов на крымском побережье. Речь идет как о торговых точках, так и о полноценных гостиничных объектах.

В конце декабря 2016 года подконтрольный Кремлю парламент Крыма удовлетворил протест и. о. прокурора полуострова и признал утратившим силу постановление от 21 сентября 2016 года «О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей», таким образом, он снял мораторий на сделки с недвижимостью в 100-метровой прибрежной зоне Черного и Азовского морей.​