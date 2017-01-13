В Симферополе сообщили об усиленном режиме работы коммунальных служб

В связи с резким ухудшением погодных условий и обильными снегопадами, симферопольские муниципальные службы «работают в усиленном режиме», сообщила в пятницу пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Сегодня на улицы города вышло 5 единиц специализированной техники. По состоянию на текущий момент израсходовано 186 тонн песчано-солевой смеси и 1,5 тонны реагентов. В первую очередь обрабатываются аварийно-опасные участки, спуски и подъёмы», – сообщили в пресс-службе.

В Симферополе утром 13 января наблюдается сложная обстановка на дорогах. Крымские СМИ сообщали, что на перекрестке улиц Гагарина и Семашко из-за гололеда столкнулись сразу четыре автомобиля, спровоцировав серьезный затор в районе Москольца и железнодорожного вокзала.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта. Ожидается снег, мокрый снег, местами дождь, гололед на дорогах, а также порывы ветра до 15-20 м/с.